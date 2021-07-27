В Токио зафиксировано рекордное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки

Уровень безработицы в Москве за полгода снизился почти в 2,5 раза Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству на юго-востоке столицы Сервис Russpass подготовил новые летние маршруты по Москве Синоптики предупредили о приближении к Москве затопившего Европу циклона