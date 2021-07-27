В Токио зафиксировано рекордное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки

В Токио за сутки выявлено рекордные 2 848 случаев заражения COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

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Предыдущий максимум был зафиксирован в Токио 7 января, тогда власти сообщили о 2 520 случаях заражения COVID-19.

В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусТокио
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