В Токио зафиксировано рекордное за всю пандемию число заражений COVID-19 за сутки
27 июля 202110:55
В Токио за сутки выявлено рекордные 2 848 случаев заражения COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Предыдущий максимум был зафиксирован в Токио 7 января, тогда власти сообщили о 2 520 случаях заражения COVID-19.
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru