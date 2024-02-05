В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек
Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализировали 40 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи.
Согласно данным, большинство травм пострадавшие получили при падениях из-за гололеда. Отмечается, что пострадавшим от четырех до 92 лет.
Кроме того, сообщается, что свыше 10 тысяч домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без света.
Ранее, 5 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что тысячи пассажиров не смогли улететь из токийских аэропортов Нарита и Ханэдаи из-за сильного снегопада, более 80 авиарейсов были отменены, передает «Радиоточка НСН».
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