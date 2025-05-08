Музей Победы подготовил специальную программу ко Дню Победы

Москвичи и гости столицы смогут посетить программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», приуроченную к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия пройдут 10 и 11 мая в Музее Победы.

В мемориальном комплексе на Поклонной горе будут воссозданы события времен ВОВ. Гости смогут узнать о том, какие профессии были востребованы в то время, как работала медицина в военные годы, как шла подготовка бойцов и какие песни исполняли. Все мероприятия можно будет посетить бесплатно.

В Музее Победы отметили, что в праздничные выходные будут работать 80 интерактивных площадок, где посетителей встретят реконструкторы в костюмах и военной форме 1940-х годов. Москвичи и гости столицы смогут узнать, как работали полевые госпитали, примерить настоящее обмундирование парашютистов, научиться собирать макеты оружия и метать гранаты, а также ознакомиться с содержимым вещмешком советских бойцов и многое другое.

Для гостей мероприятия будет организован квест «Вперед к Победе» по шести разных маршрутам. Участники получат «Красноармейскую книжку», их задача — выполнить 20 заданий и собрать штампы-«звездочки». Их ждут памятные призы и возможность посетить филиал Музея Победы — Музей «Г.О.Р.А.».

На сцене «Музее Г.О.Р.А.» 10 мая будет показан балет-притча «Дорога на Берлин», подготовленный театром Ксении Сафи, в колоннаде Музея Победы пройдет концерт «Наследники Победы», в котором примут участие сводный детский хор Одинцовского городского округа и Одинцовский молодежный оркестр, а возле легендарной полуторки выступят воспитанники творческой мастерской «БУМ».

Кроме того, 11 мая Павел Пламенев представит концертную программу «Русский не побежден!» в Музее «Г.О.Р.А.», коллективы и солисты «Москонцерта» выступят на «Фронтовой агитбригаде», а в концерте в колоннаде Музея Победы примут участие ансамбль «Юные патриоты» и театр песни «Талисман».

Также гости Музея Победы смогут поучаствовать в творческих состязаниях, спортивных соревнованиях и мастер-классах, посетить показательные выступления и выставки спецтехники и оружия, научиться устанавливать армейскую палатку и овладеть навыками ориентирования в локации «Зарница». Посетителей ждут ретро-танцы и мастер-классы «Письмо защитнику Отечества», городошная и шахматная площадки и фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов.

В течение всех выходных можно будет посетить бесплатные пешие и автобусные экскурсии по Парку Победы.

