Музей Победы подготовил специальную программу ко Дню Победы
Москвичи и гости столицы смогут посетить программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», приуроченную к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия пройдут 10 и 11 мая в Музее Победы.
В мемориальном комплексе на Поклонной горе будут воссозданы события времен ВОВ. Гости смогут узнать о том, какие профессии были востребованы в то время, как работала медицина в военные годы, как шла подготовка бойцов и какие песни исполняли. Все мероприятия можно будет посетить бесплатно.
В Музее Победы отметили, что в праздничные выходные будут работать 80 интерактивных площадок, где посетителей встретят реконструкторы в костюмах и военной форме 1940-х годов. Москвичи и гости столицы смогут узнать, как работали полевые госпитали, примерить настоящее обмундирование парашютистов, научиться собирать макеты оружия и метать гранаты, а также ознакомиться с содержимым вещмешком советских бойцов и многое другое.
Для гостей мероприятия будет организован квест «Вперед к Победе» по шести разных маршрутам. Участники получат «Красноармейскую книжку», их задача — выполнить 20 заданий и собрать штампы-«звездочки». Их ждут памятные призы и возможность посетить филиал Музея Победы — Музей «Г.О.Р.А.».
На сцене «Музее Г.О.Р.А.» 10 мая будет показан балет-притча «Дорога на Берлин», подготовленный театром Ксении Сафи, в колоннаде Музея Победы пройдет концерт «Наследники Победы», в котором примут участие сводный детский хор Одинцовского городского округа и Одинцовский молодежный оркестр, а возле легендарной полуторки выступят воспитанники творческой мастерской «БУМ».
Кроме того, 11 мая Павел Пламенев представит концертную программу «Русский не побежден!» в Музее «Г.О.Р.А.», коллективы и солисты «Москонцерта» выступят на «Фронтовой агитбригаде», а в концерте в колоннаде Музея Победы примут участие ансамбль «Юные патриоты» и театр песни «Талисман».
Также гости Музея Победы смогут поучаствовать в творческих состязаниях, спортивных соревнованиях и мастер-классах, посетить показательные выступления и выставки спецтехники и оружия, научиться устанавливать армейскую палатку и овладеть навыками ориентирования в локации «Зарница». Посетителей ждут ретро-танцы и мастер-классы «Письмо защитнику Отечества», городошная и шахматная площадки и фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов.
В течение всех выходных можно будет посетить бесплатные пешие и автобусные экскурсии по Парку Победы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Turkish Airlines отменила рейсы с курортов в Россию
- Кабмин разрешил бесплатно использовать на концертах 53 композиции о войне
- В России добыли крупнейший в истории страны алмаз янтарного цвета
- Экс-замглавы Минобороны Попова госпитализировали из СИЗО
- Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле
- В ДНР медработникам будут выделять земельные участки
- Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву
- «Союзмультпарк» покажет восстановленные анимационные фильмы времен ВОВ
- Товарооборот России и США за март увеличился до максимума за два года
- Умер автор концепции «мягкой силы» политолог Джозеф Най
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru