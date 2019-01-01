В терактах на Шри-Ланке винят исламских радикалов

Воздержаться от посещения Шри-Ланки рекомендовал российский МИД в связи с целой серией терактов, совершенных в этой стране за последние два дня. Тем, кто по каким-то причинам не может отказаться от поездки или уже находится в стране, МИД советует проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей. За два дня там произошли девять взрывов, в результате которых погибли около 300 человек. Среди погибших – 35 иностранцев. Россиян, по данным наших дипломатов, среди пострадавших нет. Террористическая атака была совершена в Шри-Ланке в минувшее воскресенье, во время празднования католической Пасхи. В столице островного государства Коломбо и его пригородах прогремели три взрыва в самых фешенебельных отелях и еще несколько - в церквях. В понедельник произошел новый взрыв - в микроавтобусе у церкви, пострадавшей при теракте днем ранее. Взрывное устройство сработало, когда саперы пытались его обезвредить.

После атаки в стране был введен комендантский час. Кроме того, власти Шри-Ланки заблокировали соцсети и мессенджеры, объяснив это борьбой с дезинформацией и фейковыми новостями, которые провоцируют панику. В организации терактов власти острова подозревают радикальную исламистскую группировку, связанную по некоторым данным, с ИГИЛ (запрещена в РФ). Между тем, многие зарубежные СМИ в связи с этими событиями вспоминают группировку «Тигры освобождения Тамил-Илама», действовавшую на острове с конца 70-х годов прошлого века. К 1983 году противостояние тамильских сепаратистов с правительственными силами переросло в полноценную гражданскую войну, которая длилась более четверти века, до 2009 года, и унесла около 100 тысяч жизней.

И если предположить, что за этим преступлением стоят последователи тамильских сепаратистов, то получается, что национальный консенсус, достигнутый десять лет назад, нарушен. Это повлекло бы за собой возобновление вооруженного противостояния, однако, по мнению экспертов, предпосылок для этого на Шри-Ланке до сего дня не просматривалось никаких.

Более правдоподобным представляется подозрение в причастности к атакам вернувшихся с Ближнего Востока исламских экстремистов, как это было в некоторых других странах. Подтверждением тому может служить тактика исполнения терактов, имевших явную цель посеять повсеместную панику: взрывы были совершены не только в христианских храмах, но также в крупных отелях, предотвращены взрывы в аэропорту и на автовокзале.

Это, между прочим, служит дополнительным объяснением тезиса о необходимости бороться с международным терроризмом на дальних подступах к своим границам. Тезиса, которого Россия придерживается последние годы.

