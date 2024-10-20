В Telegram рассылается вирус под видом фотографии

Мошенники отправляют файлы с подписями, которые побуждают пользователей открыть их. Надпись гласит: «Привет, это ты на фото?».

Документы выглядят и подписаны как изображения, однако имеют расширение APK. Данный файл скачивать нельзя.

Ранее «Лаборатория Касперского» выявила вирус-шпион у пользователей Android в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

