В Telegram рассылается вирус под видом фотографии
20 октября 202403:35
Пользователям Telegram рассылают личные сообщения с прикреплёнными файлами, которые могут содержать вирус, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД России.
Мошенники отправляют файлы с подписями, которые побуждают пользователей открыть их. Надпись гласит: «Привет, это ты на фото?».
Документы выглядят и подписаны как изображения, однако имеют расширение APK. Данный файл скачивать нельзя.
Ранее «Лаборатория Касперского» выявила вирус-шпион у пользователей Android в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Telegram рассылается вирус под видом фотографии
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru