В Техасе в результате стрельбы в парке погибли два человека

Два человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы в парке Раунд-Рок в американском штате Техас, передает агентство Bloomberg со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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Инцидент произошел во время концерта. Причиной стала ссора между двумя группами зрителей. Жертвами стали люди, которые не участвовали в конфликте.

Полиция задержала одного из стрелков. Раненых доставили в больницу.

В начале июня стрельба произошла в Лос-Анджелесе недалеко от Комптонского колледжа, один человек погиб, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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