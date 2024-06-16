В Техасе в результате стрельбы в парке погибли два человека
16 июня 202415:53
Два человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы в парке Раунд-Рок в американском штате Техас, передает агентство Bloomberg со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел во время концерта. Причиной стала ссора между двумя группами зрителей. Жертвами стали люди, которые не участвовали в конфликте.
Полиция задержала одного из стрелков. Раненых доставили в больницу.
В начале июня стрельба произошла в Лос-Анджелесе недалеко от Комптонского колледжа, один человек погиб, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru