В Техасе более 150 политиков подписали документ о референдуме о независимости

Документ одобрили уже более 150 политиков. Среди них кандидаты в Палату представителей Конгресса США Митч Литтл и Дарен Мейс.

«Кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства», - сказано в документе.

В начале года отношения между Техасом и федеральными властями в Вашингтоне резко обострились из-за миграционного кризиса. Губернатор Грег Эбботт заявил, что штат будет самостоятельно бороться с наплывом нелегалов, напоминает «Радиоточка НСН».

