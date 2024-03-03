В Техасе более 150 политиков подписали документ о референдуме о независимости

В Техасе местные политики подписали документ с обещанием провести референдум о независимости штата, если этот шаг поддержит большинство жителей, пишет газета Dallas Morning News.

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Документ одобрили уже более 150 политиков. Среди них кандидаты в Палату представителей Конгресса США Митч Литтл и Дарен Мейс.

«Кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства», - сказано в документе.

В начале года отношения между Техасом и федеральными властями в Вашингтоне резко обострились из-за миграционного кризиса. Губернатор Грег Эбботт заявил, что штат будет самостоятельно бороться с наплывом нелегалов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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