В Техасе более 150 политиков подписали документ о референдуме о независимости
В Техасе местные политики подписали документ с обещанием провести референдум о независимости штата, если этот шаг поддержит большинство жителей, пишет газета Dallas Morning News.
Документ одобрили уже более 150 политиков. Среди них кандидаты в Палату представителей Конгресса США Митч Литтл и Дарен Мейс.
«Кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства», - сказано в документе.
В начале года отношения между Техасом и федеральными властями в Вашингтоне резко обострились из-за миграционного кризиса. Губернатор Грег Эбботт заявил, что штат будет самостоятельно бороться с наплывом нелегалов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- VPN и «Викепидея»: Роскомнадзор ужесточает требования к «обходным» сервисам
- В Техасе более 150 политиков подписали документ о референдуме о независимости
- СМИ: турецкие бизнесмены пригрозили США исками ради торговли с РФ
- В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN
- Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в РФ
- «Спою на бис?»: В индустрии спорят о новых песнях Пугачевой и Орбакайте
- Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией
- «Это провокация»: Леонтьев опроверг отмену концертов до окончания СВО
- Террористы ликвидированы: В Ингушетии из-за боевиков погиб местный житель
- В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru