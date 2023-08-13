При стрельбе в иранской мечети погибли четыре человека

В результате нападения террористов погибли по меньшей мере четыре человека. Двое из них являются служителями мечети.

По информации агентства, двое боевиков пытались проникнуть в мечеть. Один из них задержан. Полиция продолжает искать второго нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Пакистане при крушении поезда погибли более 30 человек. С рельсов сошло от пяти до 10 вагонов, передает «Радиоточка НСН».

