При стрельбе в иранской мечети погибли четыре человека
13 августа 202320:45
В мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс произошел теракт, сообщило агентство IRNA.
В результате нападения террористов погибли по меньшей мере четыре человека. Двое из них являются служителями мечети.
По информации агентства, двое боевиков пытались проникнуть в мечеть. Один из них задержан. Полиция продолжает искать второго нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Пакистане при крушении поезда погибли более 30 человек. С рельсов сошло от пяти до 10 вагонов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru