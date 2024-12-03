В Тбилиси за пять дней протестов пострадали 143 полицейских

За пять дней акций протестов в Тбилиси 143 полицейских получили тяжкие повреждения. Об этом сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, задержано 293 человека, из которых 108 уже предстали перед судом. В отношении 89 из них административные дела завершены.

Премьер Грузии обвинил в протестах в Тбилиси оппозицию и НПО

Протесты вспыхнули 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству Грузии в Евросоюзе до 2028 года. Активисты бросали камни, бутылки и использовали пиротехнику. МВД сообщило, что на месте беспорядков обнаружены бутылки, предположительно предназначенные для изготовления «коктейлей Молотова».

Для сдерживания протестующих полиция применяет спецтехнику, включая водометы. Ситуация на улицах Тбилиси остается напряженной, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:ЗадержаниеПострадавшиеПолицияГрузияПротестыТбилиси

Горячие новости

Все новости

партнеры