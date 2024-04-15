Политолог допустил обострение ситуации в Грузии из-за законопроекта об иноагентах
Проект закона о лицах, получающих иностранное финансирование, стал причиной драки в парламенте Грузии, заявил политолог Васо Капанадзе.
Эксперт полагает, что против законопроекта выступают политические силы, получающие финансирование из западных стран. Они хотят, чтобы транзакции оставались скрытыми от общественности и властей, отметил Капанадзе.
«Естественно, они и дальше хотят получать эти средства, чтобы поступление этих средств было замаскировано. Неудивительно, что дело дошло до драки в грузинском парламенте», - цитирует политолога NEWS.ru.
По мнению эксперта, внутриполитическая обстановка в республике из-за законопроекта может обостриться.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах. На фоне повторного внесения документа в парламент в стране начались акции протеста, передает «Радиоточка НСН».
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