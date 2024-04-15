Политолог допустил обострение ситуации в Грузии из-за законопроекта об иноагентах

Эксперт полагает, что против законопроекта выступают политические силы, получающие финансирование из западных стран. Они хотят, чтобы транзакции оставались скрытыми от общественности и властей, отметил Капанадзе.

«Естественно, они и дальше хотят получать эти средства, чтобы поступление этих средств было замаскировано. Неудивительно, что дело дошло до драки в грузинском парламенте», - цитирует политолога NEWS.ru.

По мнению эксперта, внутриполитическая обстановка в республике из-за законопроекта может обостриться.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах. На фоне повторного внесения документа в парламент в стране начались акции протеста, передает «Радиоточка НСН».

