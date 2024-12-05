В Тбилиси протестующие используют камни и фейерверки против полиции
В Тбилиси участники протеста забрасывают полицию камнями и обстреливают ее фейерверками, сообщает РИА Новости.
На проспекте Руставели у парламента собрались несколько тысяч человек, большинство из которых скандируют лозунги и используют лазерные указки.
Небольшая группа демонстрантов агрессивно пинает заграждения и атакует полицию камнями и фейерверками. В ответ силовики используют водометы.
Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В ходе акции были использованы петарды, камни, бутылки, а также найдены бутылки с веществом, похожим на «коктейль Молотова», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NASA отложило высадку на Луну
- В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников
- В Тбилиси протестующие используют камни и фейерверки против полиции
- Маск заявил, что лишь 1% американских госслужащих работает полноценно
- НАСА планирует первую за 50 лет высадку на Луну в 2027 году
- Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области
- СМИ: На Украине хакеры взломали ТВ и показали золотую молодежь за границей
- Цунами угрожает побережью США после сильного землетрясения в Калифорнии
- Федор Конюхов отправился в одиночное плавание на Австралию
- Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru