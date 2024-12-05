В Тбилиси протестующие используют камни и фейерверки против полиции

В Тбилиси участники протеста забрасывают полицию камнями и обстреливают ее фейерверками, сообщает РИА Новости.

На проспекте Руставели у парламента собрались несколько тысяч человек, большинство из которых скандируют лозунги и используют лазерные указки.

В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

Небольшая группа демонстрантов агрессивно пинает заграждения и атакует полицию камнями и фейерверками. В ответ силовики используют водометы.

Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В ходе акции были использованы петарды, камни, бутылки, а также найдены бутылки с веществом, похожим на «коктейль Молотова», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
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