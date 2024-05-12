В Тбилиси прошел самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах
11 мая в Тбилиси прошла самая массовая акция за все время протестов против проекта закона об иноагентах, сообщает «РЕН ТВ».
Митингующие дошли до площади Европы. Там собралось как минимум 200 тысяч человек. Общее количество всех протестующих за день могло приблизиться к 300 тысячам человек.
Участники акции собрались вечером 11 мая на площади Первой Республики, площади Марджанишвили, а также у станции метро «300 Арагвинцев». Затем митингующие направились к площади Европы. Митинг прошел без происшествий.
Ранее президент Грузии призвала министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Она назвала применение силы необоснованным и непропорциональным, а протестующих – мирными.
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