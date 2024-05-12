В Тбилиси прошел самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах

11 мая в Тбилиси прошла самая массовая акция за все время протестов против проекта закона об иноагентах, сообщает «РЕН ТВ».

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Митингующие дошли до площади Европы. Там собралось как минимум 200 тысяч человек. Общее количество всех протестующих за день могло приблизиться к 300 тысячам человек.

Участники акции собрались вечером 11 мая на площади Первой Республики, площади Марджанишвили, а также у станции метро «300 Арагвинцев». Затем митингующие направились к площади Европы. Митинг прошел без происшествий.

Ранее президент Грузии призвала министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Она назвала применение силы необоснованным и непропорциональным, а протестующих – мирными.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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