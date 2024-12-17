В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента

Очередная антиправительственная акция прошла во вторник в Тбилиси у здания парламента Грузии, сообщает РИА Новости. Это уже двадцатый подобный митинг с момента начала протестов в ноябре.

К протестующим перед парламентом присоединились активисты, ранее митинговавшие у представительства ЕС в Грузии. Демонстранты организовали марши по главным улицам города.