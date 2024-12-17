В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
Очередная антиправительственная акция прошла во вторник в Тбилиси у здания парламента Грузии, сообщает РИА Новости. Это уже двадцатый подобный митинг с момента начала протестов в ноябре.
К протестующим перед парламентом присоединились активисты, ранее митинговавшие у представительства ЕС в Грузии. Демонстранты организовали марши по главным улицам города.
На проспекте Руставели колонна прошла с лозунгами «К Европе с западным образованием!», в то время как на проспекте Чавчавадзе к акции примкнули студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и университета Ильи. Участники шествий держали плакаты с надписями «Образование — это свобода» и «Образование — самое мощное оружие, способное изменить мир».
Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В ходе акции использовались петарды, камни, бутылки, а также найдены бутылки с веществом, похожим на «коктейль Молотова», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
- СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией
- В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске
- В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования
- На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии
- В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
- СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине
- В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
- Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru