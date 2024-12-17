В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента

Очередная антиправительственная акция прошла во вторник в Тбилиси у здания парламента Грузии, сообщает РИА Новости. Это уже двадцатый подобный митинг с момента начала протестов в ноябре.

К протестующим перед парламентом присоединились активисты, ранее митинговавшие у представительства ЕС в Грузии. Демонстранты организовали марши по главным улицам города.

Протестующие в Тбилиси забрасывают здание парламента и полицию хлопушками

На проспекте Руставели колонна прошла с лозунгами «К Европе с западным образованием!», в то время как на проспекте Чавчавадзе к акции примкнули студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и университета Ильи. Участники шествий держали плакаты с надписями «Образование — это свобода» и «Образование — самое мощное оружие, способное изменить мир».

Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. В ходе акции использовались петарды, камни, бутылки, а также найдены бутылки с веществом, похожим на «коктейль Молотова», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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