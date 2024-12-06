Протестующие в Тбилиси забрасывают здание парламента и полицию хлопушками
В Тбилиси в пятницу вечером несколько тысяч протестующих собрались на проспекте Руставели перед парламентом Грузии, сообщает РИА Новости.
Активисты скандировали лозунги и использовали лазерные указки против полицейских. Наиболее агрессивные участники закидывали полицию камнями и хлопушками, а также пинали металлические баррикады, окружавшие здание парламента.
По данным агентства, одна из участниц протестов не смогла перебросить хлопушку через забор, и она упала рядом с журналистами, однако они успели укрыться за колонной.
Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке обсуждения вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Участники акций использовали петарды, камни и бутылки, передает «Радиоточка НСН».
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