Протестующие в Тбилиси забрасывают здание парламента и полицию хлопушками

В Тбилиси в пятницу вечером несколько тысяч протестующих собрались на проспекте Руставели перед парламентом Грузии, сообщает РИА Новости.

Активисты скандировали лозунги и использовали лазерные указки против полицейских. Наиболее агрессивные участники закидывали полицию камнями и хлопушками, а также пинали металлические баррикады, окружавшие здание парламента.