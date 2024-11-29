Полицейский пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о травмах, полученных сотрудником полиции во время столкновений на митинге оппозиции у здания парламента в Тбилиси.

По данным ведомства, часть протестующих вступила в конфликт с правоохранителями, оскорбляла их, а также повредила осветительное оборудование и подожгла электропроводку. В сторону полицейских бросали различные предметы, что привело к ранению одного из сотрудников.

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

Митинг начался после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о переносе переговоров по вступлению Грузии в ЕС на 2028 год. В ночь на пятницу спецназ применил водометы для разгона участников акции.

МВД также сообщило, что в пятницу оппозиция планирует блокировать ключевые объекты, включая вокзалы и магистрали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Егиков
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