Полицейский пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о травмах, полученных сотрудником полиции во время столкновений на митинге оппозиции у здания парламента в Тбилиси.

По данным ведомства, часть протестующих вступила в конфликт с правоохранителями, оскорбляла их, а также повредила осветительное оборудование и подожгла электропроводку. В сторону полицейских бросали различные предметы, что привело к ранению одного из сотрудников.