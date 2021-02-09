В Танзании как минимум 15 человек погибли от неизвестной болезни
В Танзании не менее 15 человек погибли и более 50 были госпитализированы из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на медиков.
У заболевших наблюдается тошнота и рвота с кровью. Вспышка произошла только в одном административном округе. Согласно обследованию, пациенты, большинство из которых мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
В эпицентр заболевания направлены медики. Аналогичные случаи отмечались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.
Ранее врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.
По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота.
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