В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов

В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов, курорт принял 1 миллион 750 тысяч человек из России, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, передает РИА Новости.

По его словам, Таиланд стал круглогодичным курортом, как это было до пандемии коронавируса.

Количество турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%

По итогам года Россия заняла пятое место по турпотоку, на первом месте по-прежнему туристы из Китая. Только в январе российский турпоток в Таиланд вырос на 16,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер.

Ранее губернатор Пхукета выразил серьезную обеспокоенность проблемой избыточного туризма в провинции со всеми вытекающими негативными последствиями. Власти предложили ввести финансовый ценз для путешественников, желающих отдыхать на Пхукете, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
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