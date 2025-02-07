В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов
В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов, курорт принял 1 миллион 750 тысяч человек из России, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, передает РИА Новости.
По его словам, Таиланд стал круглогодичным курортом, как это было до пандемии коронавируса.
По итогам года Россия заняла пятое место по турпотоку, на первом месте по-прежнему туристы из Китая. Только в январе российский турпоток в Таиланд вырос на 16,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер.
Ранее губернатор Пхукета выразил серьезную обеспокоенность проблемой избыточного туризма в провинции со всеми вытекающими негативными последствиями. Власти предложили ввести финансовый ценз для путешественников, желающих отдыхать на Пхукете, передает «Радиоточка НСН».
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