В 2024 году Таиланд посетило рекордное число российских туристов, курорт принял 1 миллион 750 тысяч человек из России, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, передает РИА Новости.

По его словам, Таиланд стал круглогодичным курортом, как это было до пандемии коронавируса.