В Таиланде после вакцинации умерли более 100 человек
Как минимум 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел страны Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.
По его словам были изучены 42 смерти, 20 из них наступили не из-за вакцинации, а были связаны с рядом заболеваний.
Массовая вакцинация в стране началась 7 июня, используются препараты AstraZeneca и Sinovac.
На данный момент в Таиланде общее число заразившихся превысило 232 тысячи, чрезвычайное положение введено в королевстве до конца июля.
Ранее сообщалось, что В России за последние сутки выявлено 20 182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с 24 января.
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