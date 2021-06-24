В Таиланде после вакцинации умерли более 100 человек

Как минимум 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел страны Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.

По его словам были изучены 42 смерти, 20 из них наступили не из-за вакцинации, а были связаны с рядом заболеваний.

Массовая вакцинация в стране началась 7 июня, используются препараты AstraZeneca и Sinovac.