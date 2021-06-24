В Таиланде после вакцинации умерли более 100 человек

Как минимум 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел страны Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.

По его словам были изучены 42 смерти, 20 из них наступили не из-за вакцинации, а были связаны с рядом заболеваний.

Массовая вакцинация в стране началась 7 июня, используются препараты AstraZeneca и Sinovac.

Хватит ли вакцины? Россияне выстроились в очереди за прививкой от COVID-19

На данный момент в Таиланде общее число заразившихся превысило 232 тысячи, чрезвычайное положение введено в королевстве до конца июля.

Ранее сообщалось, что В России за последние сутки выявлено 20 182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с 24 января.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ТаиландВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры