В Таиланде обезьяны вытеснили бизнес и инвесторов из центра Лопбури
Рост популяции обезьян до 3,5 тысяч особей привел к запустению исторического центра города Лопбури в Таиланде, сообщает газета Prachachat.
В настоящее время его покидают местный бизнес и инвесторы. Полчища приматов приходят в деловые и жилые районы города в поисках еды. Магазины объявили о продаже своих торговых помещений несколько лет назад, но желающих их приобрести так и не нашлось.
Проблема наличия большого количества обезьян в Лопбури существует давно, но так и не была решена. Оставшимся арендаторам торговых площадей приходится почти каждый месяц устранять повреждения крыши, окон и т.д.
Ранее в Китае обезьяна похитила и унесла на дерево трёхлетнего ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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