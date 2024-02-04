В Таиланде обезьяны вытеснили бизнес и инвесторов из центра Лопбури

В настоящее время его покидают местный бизнес и инвесторы. Полчища приматов приходят в деловые и жилые районы города в поисках еды. Магазины объявили о продаже своих торговых помещений несколько лет назад, но желающих их приобрести так и не нашлось.

Проблема наличия большого количества обезьян в Лопбури существует давно, но так и не была решена. Оставшимся арендаторам торговых площадей приходится почти каждый месяц устранять повреждения крыши, окон и т.д.

Ранее в Китае обезьяна похитила и унесла на дерево трёхлетнего ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

