В Таиланде назвали вероятную причину смерти чиновника из Владивостока

Причиной смерти заместителя начальника гаража администрации Владивостока Константина Клюева в Таиланде является падение с высоты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева.

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По её словам, следователи указали, что речь идёт о падении с высоты третьего этажа.

«Несчастный случай», - заключила Шерстобоева.

Ранее в СМИ появилась информация, что тело 42-летнего Клюева нашли в номере отеля Pattaya Garden Resort, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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