В Таиланде назвали вероятную причину смерти чиновника из Владивостока
14 января 202515:17
Причиной смерти заместителя начальника гаража администрации Владивостока Константина Клюева в Таиланде является падение с высоты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева.
По её словам, следователи указали, что речь идёт о падении с высоты третьего этажа.
«Несчастный случай», - заключила Шерстобоева.
Ранее в СМИ появилась информация, что тело 42-летнего Клюева нашли в номере отеля Pattaya Garden Resort, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru