В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок

Местные полицейские рассказали, что им пришлось забаррикадироваться в собственном участке из-за макак. Офицеров и сотрудников дорожной полиции вызвали, чтобы отбиваться от обезьян.

В Лопбури интенсивно растет популяция обезьян, из-за чего власти построили специальные вольеры, чтобы сдерживать агрессивных животных. Однако в субботу сотни приматов вырвались на свободу и устроили погром в городе.

Ранее в Англии из зоопарка сбежала капибара по кличке Корица, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

