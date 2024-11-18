В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок

Толпа из 200 обезьян сбежала из питомника и устроила беспорядки в тайском городе Лопбури, сообщило издание South China Morning Post.

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Местные полицейские рассказали, что им пришлось забаррикадироваться в собственном участке из-за макак. Офицеров и сотрудников дорожной полиции вызвали, чтобы отбиваться от обезьян.

В Лопбури интенсивно растет популяция обезьян, из-за чего власти построили специальные вольеры, чтобы сдерживать агрессивных животных. Однако в субботу сотни приматов вырвались на свободу и устроили погром в городе.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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