В Таджикистане звание генерала впервые присвоено женщине
25 августа 202120:33
В Таджикистане женщина впервые получила звание генерала, чин присвоили начальнику Службы исполнения при правительстве республики Барно Саидвализоде. Об этом сообщает ТАСС.
Женщина по указу президента страны стала генерал-майором милиции.
Церемония награждения госнаградами была приурочена к 30-летию независимости республики. Всего было присвоено более 100 госнаград.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru