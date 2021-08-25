В Таджикистане звание генерала впервые присвоено женщине

В Таджикистане женщина впервые получила звание генерала, чин присвоили начальнику Службы исполнения при правительстве республики Барно Саидвализоде. Об этом сообщает ТАСС.

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Женщина по указу президента страны стала генерал-майором милиции.

Церемония награждения госнаградами была приурочена к 30-летию независимости республики. Всего было присвоено более 100 госнаград.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Таджикистан
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