В Таджикистане заявили, что более 60 граждан погибли в конфликте на границе
В таджикско-киргизском конфликте на границе двух стран погибли более 60 граждан Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера таджикской Демократической партии Саиджафара Усмонзода.
Депутат предложил объявить 20 сентября Днем национального траура. Отмечается, что атаки кыргызской стороны продолжались в шести районах на протяжении 300 километров таджикской границы.
Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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