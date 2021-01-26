В Таджикистане снова отчитались о победе над коронавирусом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снова заявил о победе над коронавирусом в стране, пишет РИА Новости.

Как сообщает RT, за последние 15 дней в стране не фиксировали новых случаев заражения.

Впрочем, еще в начале января Минздрав Таджикистана заявил о победе над коронавирусом, по данным ведомства, в больницах не осталось ни одного больного с таким диагнозом.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусТаджикистан
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