Землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Курил

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в районе Курильских островов в Тихом океане. Информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным регистраторов, эпицентр подземных толчков находился в 246 километрах к северо-востоку от российского города Курильск. Очаг располагался на глубине 104 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не появлялось. Предупреждение о цунами не объявлялось.

За последние два дня в разных районах мира произошла серия ощутимых. подземных толчков. Так, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четверг, 9 ноября у северо-восточного побережья острова Новая Гвинея в море Бисмарка был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,5.

В этот же день на границе Турции и Сирии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки такой же силы произошли и в Исландии. Эпицентр находился в 25 км к юго-западу от Рейкьявика.

