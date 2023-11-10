Землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Курил
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в районе Курильских островов в Тихом океане. Информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным регистраторов, эпицентр подземных толчков находился в 246 километрах к северо-востоку от российского города Курильск. Очаг располагался на глубине 104 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не появлялось. Предупреждение о цунами не объявлялось.
За последние два дня в разных районах мира произошла серия ощутимых. подземных толчков. Так, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четверг, 9 ноября у северо-восточного побережья острова Новая Гвинея в море Бисмарка был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,5.
В этот же день на границе Турции и Сирии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки такой же силы произошли и в Исландии. Эпицентр находился в 25 км к юго-западу от Рейкьявика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru