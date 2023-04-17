В Таджикистане произошло землетрясение

На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4, сообщает РИА Новости.

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Эпицентр толчка оказался в 376 километрах от Душанбе, отмечает агентство.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, от 2 до 3 - в Мургабском районе, жертв и разрушений нет.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТаджикистанЗемлетрясение

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