В Таджикистане произошло землетрясение
17 апреля 202310:23
На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4, сообщает РИА Новости.
Эпицентр толчка оказался в 376 километрах от Душанбе, отмечает агентство.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, от 2 до 3 - в Мургабском районе, жертв и разрушений нет.
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru