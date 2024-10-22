В Судане обнаружили «черные ящики» сбитого Ил-76
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана обнаружили «чёрные ящики» потерпевшего крушения грузового самолёта Ил-76. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.
По его словам, данные будут обнародованы после расшифровки.
«Мы извлечём всю информацию... из какого аэропорта вылетел, откуда прибыл... обо всех двигателях и операциях», - подчеркнул Табик.
Ранее в посольстве РФ заявили, что 21 октября в Судане был сбит самолёт. Родственники гражданина России Антона Селиванца подтвердили, что он находился на борту Ил-76, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru