В Судане обнаружили «черные ящики» сбитого Ил-76

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана обнаружили «чёрные ящики» потерпевшего крушения грузового самолёта Ил-76. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

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По его словам, данные будут обнародованы после расшифровки.

«Мы извлечём всю информацию... из какого аэропорта вылетел, откуда прибыл... обо всех двигателях и операциях», - подчеркнул Табик.

Ранее в посольстве РФ заявили, что 21 октября в Судане был сбит самолёт. Родственники гражданина России Антона Селиванца подтвердили, что он находился на борту Ил-76, сообщает RT.

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