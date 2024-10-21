В США вертолет врезался в радиобашню
21 октября 202407:19
Вертолет столкнулся с радиобашней в штате Техас в США. Об этом сообщила пожарная служба города Хьюстон.
«По предварительным данным, вертолет врезался в радиобашню», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Инцидент произошел 20 октября около 19:54 (03:54 21 октября мск). Сведений о пострадавших или погибших не приводится.
Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение в округе Северный Вазиристан в Пакистане, погибли двое россиян-членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя воздушного судна, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru