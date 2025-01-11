В Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадали 30 человек

В Страсбурге столкнулись два трамвая, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию

Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Поезда столкнулись в туннеле на станции Страсбург (Нижний Рейн). Предварительно, один из поездов случайно выехал на другой путь и врезался в остановившийся поезд.

Известно, что пострадали минимум 30 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкальском крае, погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO/Guido Schiefer
ТЕГИ:ТрамваиФранцияПострадавшиеДТП

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