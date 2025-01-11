В Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадали 30 человек
11 января 202519:42
В Страсбурге столкнулись два трамвая, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию
Поезда столкнулись в туннеле на станции Страсбург (Нижний Рейн). Предварительно, один из поездов случайно выехал на другой путь и врезался в остановившийся поезд.
Известно, что пострадали минимум 30 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкальском крае, погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru