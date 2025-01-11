В Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадали 30 человек

Поезда столкнулись в туннеле на станции Страсбург (Нижний Рейн). Предварительно, один из поездов случайно выехал на другой путь и врезался в остановившийся поезд.

Известно, что пострадали минимум 30 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Забайкальском крае, погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

