В странах Южной Европы могут появиться пустыни
В странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на экспертов по изменению климата ООН.
Это произойдет в случае глобального потепления. Особенно уязвимо Средиземноморье. Опустынивание уже происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция.
В случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат. Глобального потепления на три градуса по Цельсию ожидается уже к 2100 году.
Миллиарды людей во всем мире сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru