В странах Южной Европы могут появиться пустыни

Это произойдет в случае глобального потепления. Особенно уязвимо Средиземноморье. Опустынивание уже происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция.

В случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат. Глобального потепления на три градуса по Цельсию ожидается уже к 2100 году.

Миллиарды людей во всем мире сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

