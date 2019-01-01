В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек

По официальным данным, во время акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек. Все они обратились за медицинской помощью, сообщил замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа, передает ТАСС. По его словам, 102 человека из раненых были госпитализированы.

Столкновения радикалов с полицией начались накануне возле здания парламента страны. Беспорядки начались после инцидента, произошедшего во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Радикалам не понравилось, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Они покинули зал заседаний и вечером начали штурм. В результате правоохранителям для разгона демонстрантов пришлось использовать слезоточивый газ и резиновые пули.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, почему президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Тбилиси.

