В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий НАТО

Пострадали 11 итальянцев. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Силовики из KFOR 29 мая атаковали сербов, которые вышли на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан. В администрации президента Сербии Александра Вучича анонсировали срочное обращение к гражданам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал самопровозглашенную республику Косово снизить уровень эскалации. Он предложил Белграду и Приштине вернуться за стол переговоров, передает «Радиоточка НСН».

