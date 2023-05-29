В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий НАТО
В столкновениях с сербами в Косово пострадал 41 военный из контингента Североатлантического альянса KFOR, сообщают СМИ.
Пострадали 11 итальянцев. Трое находятся в тяжелом состоянии.
Силовики из KFOR 29 мая атаковали сербов, которые вышли на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан. В администрации президента Сербии Александра Вучича анонсировали срочное обращение к гражданам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал самопровозглашенную республику Косово снизить уровень эскалации. Он предложил Белграду и Приштине вернуться за стол переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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