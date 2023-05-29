В столкновениях в Косово пострадал 41 военнослужащий НАТО

В столкновениях с сербами в Косово пострадал 41 военный из контингента Североатлантического альянса KFOR, сообщают СМИ.

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Пострадали 11 итальянцев. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Силовики из KFOR 29 мая атаковали сербов, которые вышли на митинг к зданию администрации в муниципалитете Звечан. В администрации президента Сербии Александра Вучича анонсировали срочное обращение к гражданам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал самопровозглашенную республику Косово снизить уровень эскалации. Он предложил Белграду и Приштине вернуться за стол переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НАТОКосовоСербия

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