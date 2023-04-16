Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Глава международной организации призвал главу суверенного совета страны и командующего ВС Абделя Фаттаха Бурхана и заместителя главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммеда Дагло прекратить насилие и вернуться к диалогу.
Гутерреш предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru