Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам

Глава международной организации призвал главу суверенного совета страны и командующего ВС Абделя Фаттаха Бурхана и заместителя главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммеда Дагло прекратить насилие и вернуться к диалогу.

Гутерреш предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.

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