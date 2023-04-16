Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

МИД: россиян нет среди пострадавших в результате резкого обострения обстановки в столице Судана Хартуме Грин: решение главы Белого дома финансировать прокси-войну с РФ ставит планету на грань ядерного холокоста Маргулис: надо дать выход молодежной энергии на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в пятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам в Астане