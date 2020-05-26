В столице США не будут проводить парад в День независимости
Мэр Вашингтона Мюриел Баузер заявила, что в столице США не будут проводиться парады в День независимости США 4 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Баузер на пресс-конференции, посвященной этому событию, сообщила, что в стране пока что начат только первый этап снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и для крупных парадов еще слишком рано. По словам мэра, официальных разрешений на общественные мероприятия администрация не будет выдавать. Однако неизвестно, возможно ли проведение парада без подобных документов.
По официальным данным, в столичном округе Колумбия, где проживает около 600 тыс человек, было зафиксировано 8,2 тыс заражения COVID-19, из них 440 человек погибли. Мэр обещала обнародовать план постепенного выхода из карантина для магазинов и иных общественных мест в среду 27 мая.
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