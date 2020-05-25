Милонову стало жалко американцев из-за лидерства в пандемии

Виталий Милонов: «Надеюсь, что это упрощение коснется и регионального уровня, ведь именно там согласование по стройке школы занимает пять лет, само строительство три года, а потом еще три года идет следствие, поскольку деньги все разворовали», – прокомментировал Милонов для НСН.

