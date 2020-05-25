Милонову стало жалко американцев из-за лидерства в пандемии
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЦИК допустил дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в дистанционном формате. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Виталий Милонов: «А ведь действительно, для нас, для самых активных, неравнодушных граждан самая большая проблема – это оторвать одно место от дивана и пойти голосовать. А тут, не отрываясь от телевизора, в смартфоне проголосовал», – отметил Виталий Милонов в интервью НСН.
Россия вновь стала третьей страной по счету по числу заболевших COVID-19
Россия вновь опустилась на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. На первом месте США, на втором – Бразилия.
Виталий Милонов: «Конечно, этот пьедестал нашей стране лучше никогда не занимать. Хотя, где же наши либералы с их восторженными комплиментами в сторону Америки? У США-то первое место с заметным отрывом. Жалко американцев, глупые у них руководители», – поделился депутат со слушателями НСН.
Мишустин упростил порядок строительства социально-значимых объектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок строительства социально-значимых объектов, исключив излишние согласования и бюрократию.
Виталий Милонов: «Надеюсь, что это упрощение коснется и регионального уровня, ведь именно там согласование по стройке школы занимает пять лет, само строительство три года, а потом еще три года идет следствие, поскольку деньги все разворовали», – прокомментировал Милонов для НСН.
Россиян попросили не планировать поездки за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться строить планы на отдых за границей.
Виталий Милонов: «Учитывая доходы малого и среднего бизнеса, россияне и так эти планы не строят. Не то, что не строят, а не на что строить эти планы», – сказал он в разговоре с НСН.
Лукашенко готовится ко второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил второй волны пандемии в республике и призвал серьёзно к ней готовиться.
Виталий Милонов: «Что ж, Александр Григорьевич, поскольку вы к первой волне абсолютно не подготовились, оставив людей без средств защиты, хоть ко второй подготовьтесь. Хотя, надеюсь, она к вам никогда не придет», – выразил свое мнение политик в беседе с НСН.
27 мая Петербург отметит свой день рождения без салюта
Салюта в Петербурге в День города, 27 мая, в этом году не будет, сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.
Виталий Милонов: «А знаете, мы в Питере и без салюта можем как следует отпраздновать. Мы и без салюты отличные санкт-петербуржцы. Наш день рождения самый лучший в мире, завидуйте», – подытожил в эфире НСН Виталий Милонов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- ВОЗ предупредила об опасности второго пика коронавируса
- Американские ученые заявили, что в РФ прошел пик коронавируса
- Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая
- Пробные ЕГЭ проведут в России 29 и 30 июня
- Летали, как щепки. Трое погибли при урагане в Екатеринбурге. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru