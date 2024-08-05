В столице Бангладеш из-за беспорядков закрыли международный аэропорт

По его словам, работа аэропорта была остановлена из-за наплыва большого числа людей на фоне сообщений об отставке премьер-министра Шейх Хасины.

Глава правительства Бангладеш покинула свой пост после начавшихся в стране беспорядков, протестующие выступают против системы квот на государственные должности.

По данным местных СМИ, Хасина и её сестра перебрались в Индию, сообщает RT.

