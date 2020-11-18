В Степанакерт вернулись еще 936 человек
В Степанакерт вернулись около 2,6 тысяч беженцев, в среду 18 ноября в свои дома вернулись еще 936 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Днем ранее сообщалось о 502 беженцах, вернувшихся в Карабах с территории Армении. Как передает агентство, за безопасность автобусов с беженцами во время пересечения линии соприкосновения отвечали российские миротворцы.
RT передает слова президента РФ Владимира Путина о том, что количество беженцев, покинувших Карабах после начала боевых действий, достигает десятков тысяч человек.
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