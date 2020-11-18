В Степанакерт вернулись еще 936 человек

Днем ранее сообщалось о 502 беженцах, вернувшихся в Карабах с территории Армении. Как передает агентство, за безопасность автобусов с беженцами во время пересечения линии соприкосновения отвечали российские миротворцы.

RT передает слова президента РФ Владимира Путина о том, что количество беженцев, покинувших Карабах после начала боевых действий, достигает десятков тысяч человек.

