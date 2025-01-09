В Стамбуле выясняют обстоятельства задержания россиянки у консульства

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило задержание российской гражданки Лауры Писаренко у здания дипмиссии. По данным консульства, женщина проявила агрессию в отношении сотрудников охраны и полиции, что привело к ее задержанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Инцидент произошел 30 декабря 2024 года, когда Писаренко приехала в консульство с двумя знакомыми для оформления свидетельства на возвращение в Россию из-за утраты документов. До приема у дипломатов она проявила немотивированную агрессию, что вынудило полицию задержать ее, уточнили представители консульства.

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На данный момент местонахождение россиянки неизвестно. В этой связи дипмиссия направила запрос в турецкие правоохранительные органы.

В консульстве добавили, что диппредставительство в контакте с родственниками Писаренко и готово оказать ей помощь в оформлении необходимых документов, если будут соблюдены требования законодательства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma \ ТАСС
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