В Стамбуле выясняют обстоятельства задержания россиянки у консульства

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило задержание российской гражданки Лауры Писаренко у здания дипмиссии. По данным консульства, женщина проявила агрессию в отношении сотрудников охраны и полиции, что привело к ее задержанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Инцидент произошел 30 декабря 2024 года, когда Писаренко приехала в консульство с двумя знакомыми для оформления свидетельства на возвращение в Россию из-за утраты документов. До приема у дипломатов она проявила немотивированную агрессию, что вынудило полицию задержать ее, уточнили представители консульства.