В США жестко спародировали Зеленского

Американский комик и телеведущий Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS показал пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter шоу комика.

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Ранее Зеленский обратился к украинцам, попросив их не устраивать панику из-за фейков о якобы надвигающейся российской угрозе.

Кольбер пошутил, что Зеленский собирается бежать из Украины и изобразил, как он пытается уйти от камеры. При этом комик призвал граждан, в духе президента Украины, «не паниковать и верить в армию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШоуТелеведущийУкраинаСШАВладимир Зеленский
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