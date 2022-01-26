В США жестко спародировали Зеленского
Американский комик и телеведущий Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS показал пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter шоу комика.
Ранее Зеленский обратился к украинцам, попросив их не устраивать панику из-за фейков о якобы надвигающейся российской угрозе.
Кольбер пошутил, что Зеленский собирается бежать из Украины и изобразил, как он пытается уйти от камеры. При этом комик призвал граждан, в духе президента Украины, «не паниковать и верить в армию».
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