В США число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 превысило 200 тысяч. Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что большинство заражений зафиксировано в штате Нью-Йорк – более 83 тысяч. Летальных исходов от последствий заражения в стране зарегистрировано более 4 тысяч, отмечает "Вечерняя Москва". Как пишет агентство, эксперты заявляют, что цифры могут не отражать картину целиком, поскольку симптомы инфицирования могут быть размыты.

США в настоящее время является страной с наибольшим числом заражений COVID-2019 в мире. За ними следуют Италия и Испания. Китай, где впервые была зафиксирована вспышка инфекции в декабре прошлого года, опустился на четвертое место.





