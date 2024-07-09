В США жертвами урагана «Берил» стали семь человек

Сообщается, что в штате Техас погибли минимум шесть человек, ещё один смертельный случай зафиксирован в Луизиане.

Уточняется, что четверо из погибших погибли от травм при падении деревьев, один человек утонул, два трупа были найдены в палатке в лесу.

«Начинается крупная операция по расчистке завалов и восстановлению электросети для 2,3 миллиона потребителей», - добавили в NBC News.

Ранее около 270 населенных пунктов Московской области остались без электричества после урагана на территории региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

