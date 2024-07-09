В США жертвами урагана «Берил» стали семь человек
Жертвами урагана «Берил» в южных штатах США стали не менее семи человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что в штате Техас погибли минимум шесть человек, ещё один смертельный случай зафиксирован в Луизиане.
Уточняется, что четверо из погибших погибли от травм при падении деревьев, один человек утонул, два трупа были найдены в палатке в лесу.
«Начинается крупная операция по расчистке завалов и восстановлению электросети для 2,3 миллиона потребителей», - добавили в NBC News.
Ранее около 270 населенных пунктов Московской области остались без электричества после урагана на территории региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru