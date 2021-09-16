В США женщины почти сравнялись с мужчинами по покупкам оружия

Согласно исследованию, около половины всех новых покупателей оружия в США с начала 2019 года составляли женщины. Как пишет издание, это является сдвигом для рынка, на котором долгое время доминировали мужчины.



Так, предварительные результаты Национального обзора огнестрельного оружия 2021 года показывают, что с января 2019 года по апрель текущего года новыми владельцами оружия стали примерно 3,5 миллиона женщин. За этот же период новыми владельцами оружия стали около 4 миллионов мужчин.

