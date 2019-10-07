В США заявили об угрозе «Северного потока – 2»

В США увидели сокрушительный удар по безопасности Европы в запуске газопровода «Северный поток – 2», пишет РБК. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

По его словам, газопровод станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы, так как увеличит влияние России в ЕС и подвергнет его риску перебоев с поставками газа, отмечает Ura.ru.

Также глава американского Минэнерго отметил, что Вашингтон рассматривает возможность поставлять в Европу свой газ, чтобы сделать рынок более конкурентным, пишет «Утро.ру».

Ранее НСН писала, что у Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток – 2». Теперь выдачу разрешения сдерживают только административные нюансы, и процесс, находится на финишной прямой.

