СМИ сообщили о новом авиаударе США и Британии по столице Йемена

«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми», — отмечается в сообщении.

База расположена на севере столицы Йемена.

Ранее США и Британия атаковали объекты правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Удары были нанесены по Сане и портовому городу Ходейда. Операцию назвали ответом на игнорирование требований прекратить атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, и ракетные удары по городам Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

