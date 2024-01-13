СМИ сообщили о новом авиаударе США и Британии по столице Йемена
США и Великобритания нанесли новый авиаудар по йеменской Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми», — отмечается в сообщении.
База расположена на севере столицы Йемена.
Ранее США и Британия атаковали объекты правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Удары были нанесены по Сане и портовому городу Ходейда. Операцию назвали ответом на игнорирование требований прекратить атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, и ракетные удары по городам Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru