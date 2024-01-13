СМИ сообщили о новом авиаударе США и Британии по столице Йемена

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по йеменской Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

Постпред США в ООН объяснила удары по Йемену необходимостью

«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми», — отмечается в сообщении.

База расположена на севере столицы Йемена.

Ранее США и Британия атаковали объекты правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Удары были нанесены по Сане и портовому городу Ходейда. Операцию назвали ответом на игнорирование требований прекратить атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, и ракетные удары по городам Израиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:ВеликобританияСШААвиаударЙемен

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