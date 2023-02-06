В США заявили об аномальных явлениях над военными базами
В США офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс заявил, что во время службы многократно видел неопознанные аномальные явления, сообщает The Hill.
По его словам, над американскими военными объектами и полигонами много раз замечали неопознанные аномальные явления, «демонстрирующие исключительные возможности». «Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие», — отметил Грейвс.
Летчик также заявил, что 50-60 человек, служивших с ним в 2014-2015 годах, могли бы рассказать о ежедневных наблюдениях этих объектов.
Ранее американские власти зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов НЛО. Как следует из документа, количество случаев упоминания НЛО увеличивается.
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