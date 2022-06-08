В США заявили о смерти «американской мечты» из-за санкций

«Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — отметил Варни.

Телеведущий заявил, что об ухудшении условий жизни рассказали 38% опрошенных, отмечает Ura.ru.

Кроме того, Варни указал на рост стоимости бензина и опасность веерных отключений электричества. По словам эксперта, США попали в «инфляционную спираль», и такого «не было никогда», пишет «Свободная пресса».

