В США заявили о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины

Выделение Киеву военной помощи со стороны Соединенных Штатов усложнило мониторинг американских оружейных запасов, сообщила заместитель помощника министра обороны Кимберли Джексон.

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«Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело», — сказала она.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, американские власти, вооружая Киев, продлевают беды Украины, затягивают плохой период для нее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраина
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