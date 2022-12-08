В США заявили о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины
Выделение Киеву военной помощи со стороны Соединенных Штатов усложнило мониторинг американских оружейных запасов, сообщила заместитель помощника министра обороны Кимберли Джексон.
«Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело», — сказала она.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, американские власти, вооружая Киев, продлевают беды Украины, затягивают плохой период для нее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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