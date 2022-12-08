«Это ответственный и напряженный процесс, при котором мы можем учесть требования, поступающие от украинцев. Каждый, кто работал в министерстве, не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело», — сказала она.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, американские власти, вооружая Киев, продлевают беды Украины, затягивают плохой период для нее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

