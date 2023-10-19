Эсминец США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

Отмечается, что корабль сбил три ракеты и несколько беспилотников. По информации ведомства, хуситы могли попытаться атаковать цели в Израиле на фоне конфликта в секторе Газа.

Корабли ВМС США в январе 2023 года перехватили партию иранского оружия на пути в Йемен. В начале октября телеканал CNN сообщил, что изъятые вооружения и боеприпасы передадут Израилю.

Командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер заявил, что американские моряки в Оманском заливе перехватили рыболовецкое судно, которое перевозило 2116 автоматов АК-47, передает «Радиоточка НСН».

