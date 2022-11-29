В США заявили о нескольких каналах связи с Россией

Вашингтон и Москва наладили несколько каналов связи в сфере безопасности, а их недавнее использование обнадеживает США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Шойгу провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по Украине

Каналы связи сохраняются с тем, чтобы имелась возможность обсудить непредвиденные обстоятельства или чрезвычайные ситуации. По этим каналам стороны осуществляют диалог с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации.

Ранее в Пентагоне заявили, что Москва располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной. Однако даже это не позволило Москве одержать верх на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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