В США заявили о нескольких каналах связи с Россией
Вашингтон и Москва наладили несколько каналов связи в сфере безопасности, а их недавнее использование обнадеживает США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны США.
Каналы связи сохраняются с тем, чтобы имелась возможность обсудить непредвиденные обстоятельства или чрезвычайные ситуации. По этим каналам стороны осуществляют диалог с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации.
Ранее в Пентагоне заявили, что Москва располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной. Однако даже это не позволило Москве одержать верх на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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