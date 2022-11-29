Каналы связи сохраняются с тем, чтобы имелась возможность обсудить непредвиденные обстоятельства или чрезвычайные ситуации. По этим каналам стороны осуществляют диалог с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации.

Ранее в Пентагоне заявили, что Москва располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной. Однако даже это не позволило Москве одержать верх на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

