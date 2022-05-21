В США заявили, что Украина откроет порт Одессы благодаря новому пакету помощи
Новый пакет помощи США Украине может помочь открытию порта в Одессе. Об этом заявил лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл в беседе с New York Times.
«Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас <...> и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», — указал Макконнелл.
Ранее Сенат одобрил законопроект о выделении Киеву дополнительной помощи в $40 млрд. Теперь инициативу должен одобрить президент США Джо Байден.
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