В США заявили, что Украина откроет порт Одессы благодаря новому пакету помощи

Новый пакет помощи США Украине может помочь открытию порта в Одессе. Об этом заявил лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл в беседе с New York Times.

Пентагон: в пакет военной помощи Украине вошли контрбатарейные радары и гаубицы

«Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас <...> и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», — указал Макконнелл.

Ранее Сенат одобрил законопроект о выделении Киеву дополнительной помощи в $40 млрд. Теперь инициативу должен одобрить президент США Джо Байден.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:УкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры